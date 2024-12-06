Tekirdağ’daki konutların yapımını Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi aldı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 07:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Tekirdağ’da konut yapımı için 31 Ekim’de ihaleye çıktı. Çorlu Muhittin Mahallesi 3. etapta yapılacak 507 adet konut işi için çıkılan ihaleyi AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi ER Konut İnşaat ve Alkazan İnşaat iş ortaklığı aldı. İhalenin sözleşme bedeli 1 milyar 186 milyon 500 bin TL. ER Konut İnşaat 2013’ten bugüne dek 147 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 6 milyar 172 milyon 691 bin TL. Şirket, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda ihale aldı. Belediyenin şirketi bu kapsamda çok sayıda inşaat işi ve yol yapım işi boru hattı ve kanalizasyon inşaatı işi yaptı.

SAYIŞTAY’A TAKILMIŞTI

Öte yandan Sayıştay’ın 2023 raporunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde 50 başlıkta olumsuz bulguya rastlanmıştı. Bu tespitler doğrultusunda Meclis kararlarıyla belediyeye ait şirketlere kefil olmak üzere toplam 481 milyon 850 bin TL tutar için iller bankası ve bazı özel bankalardan teminat mektubu alındı. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerinde yöneticilik sıfatı olmayan kişilerin görevlendirildiği de belirlenmişti.