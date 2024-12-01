Telefon trafiği sürüyor: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler, Lübnan’da sağlanan ateşkes, Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları ele alındı.

Telefon trafiği sürüyor: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:10

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.

Suriye’de barış ve huzurun tesisi için "rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin" sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.


Etiketler: #Hakan Fidan #Antony Blinken

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