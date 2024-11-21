Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Netanyahu hakkında açıklanan tutuklama emri umut verici'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Netanyahu hakkında açıklanan tutuklama emri umut verici'
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:43

Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında, kararın son derece önemli bir adım olduğunu belirten Fidan, "Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür."


Etiketler: #Hakan Fidan #netanyahu #Adalet

İlgili Haberler

Hakan Fidan Riyad'da: 'İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz'

Hakan Fidan Riyad'da: 'İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Hakan Fidan'a 'müsaadesiz' soru: Fuarda 'İsrail' protestosuna iki gözaltı

Hakan Fidan'a 'müsaadesiz' soru: Fuarda 'İsrail' protestosuna iki gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler