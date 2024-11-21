Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Netanyahu hakkında açıklanan tutuklama emri umut verici'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamasında, kararın son derece önemli bir adım olduğunu belirten Fidan, "Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hakan Fidan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür."
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