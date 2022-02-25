Televizyon programındaki sözleri üzerine dava: Eski HDP Milletvekili Altan Tan'ın hapsi isteniyor
Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında bir televizyon programında sarfettiği sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede şüphelinin, 22 Mart 2021'de ulusal bir kanaldaki tartışma programına konuk olarak katıldığı aktarıldı.
İddianamede, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin ydaapıldığı programda, şüpheli Tan'ın, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptığı kaydedildi.
Bu kapsamda konuşmasının bir bölümüne yer verilen iddianamede Tan'ın, "PKK da 40 yıldır bu siyasetin içinde önemli bir faktördür. 50-60 bin insan hayatını kaybetmiş, bir sürü tahribat olmuş ama siz meseleyi sadece şiddet, terör ve silah üzerine yoğunlaştırırsanız demokratik mücadele, halkı kazanma ve demokratik kanalları açma bunların tamamı kapanıyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Bu açıklamaları nedeniyle ifadesi alınan şüpheli Tan'ın, suçlamaları reddettiği belirtilen iddianamede, "Ancak şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin katıldığı programda yaptığı konuşmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bütün eylem ve delillerin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır" değerlendirmesine yer verildi.
İddianamede, şüpheli Altan Tan'ın söz konusu suçtan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.
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