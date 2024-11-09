TEM’de Serdar Çekiç’i öldüren Hasan Saytal cezaevinde isim değiştirdi

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

İstanbul Bağcılar’da 2019’da Hasan Saytal, TEM otoyolunda tartıştığı Serdar Çekiç’i 13 kurşunla öldürdü. Saytal’a müebbet hapis verilirken cezaevinde ise isim değişikliği yaptığı ortaya çıktı. İsim değişikliğine tepki gösteren Çekiç’in ablası Aslı Akyar, Cumhuriyet’e konuştu.

Akyar, “Kardeşim, sabah çocuklarını öperek evden çıkıyor ve bir daha dönemiyor. Bir trafik magandası onu öldürüyor. Başka çocuklar yetim kalmasın” dedi.

İsim değişikliğine ilişkin konuşan Akyar, “Katiller bu haktan neden yararlanır? Ad ve soyadı değişikliği, neden katile bu hak tanınıyor? İşin bir diğer tuhaf durumu memleketi olan Giresun’a sevkini istemiş. Bu katil nasıl oluyor da kendi memleketinde yatıyor ve nasıl oluyor da adını ve soyadını değiştirebiliyor? Adın değişse de bir katil olduğunu saklayamayacaksın” diye konuştu.