Temel Karamollaoğlu: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu isimleri gündeme geldi

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 00:37

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 00:37

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek'in 'Haftanın Panoraması' programına konuk oldu Karamollaoğlu, 2 Mart'ta cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplanacak olan Altılı Masa toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını belirlemede gecikmedi. Başlangıçtan beri ‘cumhurbaşkanı adayı seçim tarihi belirlendikten sonra ilan edilecektir’ dedik. Ben burada bir gecikmenin olduğunu kesinlikle söylemem ama bundan sonra çalışmalar bundan sonra bu istikamette yapılacak. Yapacağımız toplantıda bu gündeme alınacaktı ama araya deprem girince biz bunu uygun bulmadık. Depremle ilgili bir toplantı yaptık bunun arkasında bizim ev sahipliğimizde bir toplantı daha gerçekleşecek. Bu toplantıda mutlaka başkanlık konusu gündeme gelecek.

3 İSİM KONUŞULMUŞ

Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Şimdi biz bunu ilk toplantıda görüşeceğiz ve bir takvime bağlayacağız. Bunu nasıl deklere edeceğimizi belirteceğiz. O güne kadar halkımızın biraz daha sabır göstermesini istiyoruz.

"SEÇİLEBİLECEK BİR ADAYIN ADAY OLMASINI İSTERİZ"

Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Bu bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Bu benim aynı zamanda şahsi kanaatim. Bu konu yapılırken anketlerde elbette yapılacaktır. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bir kişi üzerinde ben ittifak edileceğini düşünüyorum. Ben bunların içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak alınarak değerlendirilmesi icap ettiği kanaatindeyim.

"HER PARTİ BİR BAKANLIKTA..."

Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık."