Temel Karamollaoğlu: İki insanı katletmenin cezası bu olmamalıdır

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 22:48

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 22:49

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Malatya-Pütürge'de partisinin müşahitleri Hasan ve İlyas Aktaş’ın sandık başında öldürülmelerinin ardından açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, açıklamasına “Katili ve maktulü, siyasi görüşüne göre değerlendirmeyi adaletle bağdaştırmak mümkün değildir” notunu düştü. Faillerin cezalarında indirim yapılmasına dikkat çeken Karamollaoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Katili ve maktulü, siyasi görüşüne göre değerlendirmeyi adaletle bağdaştırmak mümkün değildir! pic.twitter.com/H9WlBvTiWV — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 16, 2023

“31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Malatya-Pütürge'de partimizin sandık müşahitleri Hasan ve İlyas Aktaş kardeşlerimiz sandık başında katledilmiş, Ali Aktaş kardeşimiz de yaralanmış ve ‘siyaset ile cinayet’ kelimelerinin yan yana gelişi hepimizi derinden sarsmıştı. Ne yazık ki, geride yetim çocukların, gözü yaşlı anaların ve eşlerin kaldığı katliamın ardından işleyen süreç ise çok daha vahimdir! Faillere önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ancak sonra ‘indirim’le müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir.

“İKİ İNSANI SANDIK BAŞINDA, HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETMENİN CEZASI BU OLMAMALIDIR”

Ancak bu "indirim" de yeterli görülmemiş olacak ki, çeşitli kılıflar uydurularak failler hakkında verilen karar bozulmuştur. Anlaşılan yine bir ‘indirim’ yapılarak bu ceza düşürülecek ve ikinci bir ‘indirim’ ile çok düşük bir cezaya hükmedilecektir. İki insanı sandık başında, herkesin gözü önünde katletmenin cezası bu olmamalıdır! Adeta lütuf gibi yapılan bu ‘indirimler’ sonunda adalet nasıl yerini bulacaktır? Katili ve maktulü, siyasi görüşüne göre değerlendirmeyi adaletle bağdaştırmak mümkün değildir.

“SAADET PARTİSİ OLARAK HUKUKİ VE SİYASİ MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİMİZİN DE HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ İSTERİM”

Yarın Kırşehir'de görülecek bu davayı avukatlarımızla ve teşkilat mensuplarımızla birlikte çok yakından takip edeceğiz. Adaletin tecelli etmesini ve siyasi hesapların hukukun önüne geçmemesini temenni ediyoruz. Ancak aksi bir durumda, Saadet Partisi olarak hukuki ve siyasi mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizin de herkes tarafından bilinmesini isterim. Katledilen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."