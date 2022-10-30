Temel Karamollaoğlu, Saadet kongresinde yeniden seçildi: ‘Yeni bir başlangıcın şafağındayız’

30 Ekim 2022 Pazar, 16:32

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Karamollaoğlu kayıtlı 1.200 delegede arasından geçerli oy kullananların tamamının oyunu aldı.

Kongrede ayrıca, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.

“Saatlerinizi iktidara ayarlayın” pankartının asıldığı kongrede seçim sürecine değinen Karamollaoğlu “Yeni bir başlangıcın şafağındayız. Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını inşa etmek için, artık geçmişin travmalarından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor” dedi.

Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi, “Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var” sloganıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerden giriş yaptığı ve ayrı bölümlere oturduğu salonda “muhalefetteki son kongremizi gerçekleştirmiş olacağız inşallah” anonsları yapıldı.

Eski başbakan ve Milli Görüş hareketinin öncüsü Necmettin Erbakan ve Karamollaoğlu’nun posterlerinin asıldığı salonda “bilge başkan” ve “Mücahit Erbakan” sloganları atıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, alkışlar ve “bilge başkan” sloganları eşliğinde salona giriş yaptı.

Karamollaoğlu’nun, partilileri selamlamasının ardından salonda sinevizyon gösterisi yapıldı.

Gündeme geçilmesinin ardından Kongre Divan Başkanlığı seçimi yapıldı ve bu göreve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya seçildi.

Bülent Arınç da kongrede

Kongreye siyasi partilerden de geniş katılım oldu. Milli Görüş geleneğinde siyasete başlayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan katılımcılar arasında yer aldı.

Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi kongreye temsilci gönderirken, MHP’den katılım olmadı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Recai Kutan da kongrede kısa bir konuşma yaptı.

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Şiirle selamladı: 'Zulmü alkışlayamam'

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, alkış ve tezahüratlarla konuşmasını yapmak için kürsüye geldi.

Mehmet Akif Ersoy’un “Zulmü alkışlayamam” ve Adnan Yücel’in “Yeryüzü aşkın oluncaya dek” şiirlerinden alıntılar yaparak salondakileri selamladı.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Karamollaoğlu, 8’inci Olağan Büyük Kongre’nin “yeni bir başlangıcını ilk günü” olarak tarihe geçeceğini söyledi:

“Bugün bir kez daha yaşanabilir bir Türkiye, yeni bir yüzyıl için besmelemizi çekiyor, kollarımızı sıvıyoruz.

“Yapacak çok işimiz var. Biz hasretle bekleyen insanlarımızın olduğunu biliyoruz.”

İktidar partisinin politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, gelinen noktanın adaletsizlik ve hukuksuzluk olduğu belirtti.

“Yasakları kaldıracaklarını söyleyenler yasakçı zihniyetin bizzat kendisi oldular” diyen Karamollaoğlu, milyarlarca liranın da her yıl “faiz lobilerine” aktarıldığını savundu.

'Hak ve özgürlükler ne zamandan beri referandum konusu yapılıyor?'

Saadet Partisi Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başörtüsü için anayasa değişikliğini referanduma götürme çağrısına da tepki gösterdi:

“Evlilik yaşı otuzu aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor.

“Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor. Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz siz ya!

“Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz?

“Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin!

“Toplumu kutuplaştırarak, muhalefeti de mayınlarını kendinizin döşediği mayınlı arazilerde siyaset yapmaya zorlayarak ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Ama bilin ki; o dönem kapandı artık.”

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‘Geçmiş travmalardan kurtulmak gerekiyor’

Karamollaoğlu yaklaşan seçimlere işaret ederek, “Yeni bir başlangıcın şafağındayız. Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz” derken, “geçmişin travmalarından kurtulmak gerektiğini söyledi:

“Ülkemiz; sağcılık-solculuk, Türkçülük-Kürtçülük, Sünnilik-Alevilik, dindarlık-aiklik gibi tartışmalar yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir.

“Bu konularda telafisi imkansız acılar yaşanmıştır. İnsanımız bıkmış, usanmış ve yorulmuştur.

Bizler laiklikten değil sözde laikçilerden, İslam'dan değil sözde İslamcılardan, muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik.

“Artık bu defterler bir daha açılmamak üzere kapanmalı ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almalıdır.”

‘85 milyon insanımız hep birlikte bu masada’

Parlamenter sistemi savunan siyasi partilerin oluşturduğu ve partisinin de içinde yer aldığı Altılı Masa’ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karamollaoğlu, ortak sorumlulukları kuşanarak bir masa etrafında bir araya geldiklerini söyledi:

“Bu masada altı genel başkan yok. 85 milyon insanımız hep birlikte bu masada oturmaktadır. Birileri; algı fabrikalarında sürekli olarak yeni ‘düşmanlar, hainler, teröristler’ icat edip, toplumu birbirine kırdırmak istiyor.

“Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegân. Bilinsin ki, bu devir kapanmıştır artık! 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz.”

‘Seçim startını veriyoruz’

Karamollaoğlu 2023 seçimlerini işaret ederek, “Kardeşlerim, işte bugün Bismillah diyerek, önümüzdeki seçimlerin startını veriyoruz” dedi.

Bugünden itibaren tüm teşkilatların, seçim çalışmaları için sahada olacağını belirten Karamollaoğlu, partililere şu çağrıyı yaptı:

“Bizi biz yapan, ahlaki ve manevi değerlerimizi ihya etmeye hazır mısınız? Kötülüğü hüsrana uğratmaya hazır mısınız? Zulmü, adaletle bertaraf etmeye hazır mısınız? Umutsuzluğu, umutla yok etmeye hazır mısınız? Yandaşlığı, liyakat ile değiştirmeye hazır mısınız? Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız? Milletin İktidarında, her toplum kesimine hizmet götürmeye hazır mısınız? Yani özetle, Barış ve kardeşlik yurdu bir Türkiye’yi inşa etmeye hazır mısınız? İnanıyoruz k; zafer inananlarındır ve zafer yakındır.”

Karamollaoğlu üçüncü kez genel başkan seçildi

Partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların belirlendiği kongrede, tek aday olan Temel Karamollaoğlu, geçerli oy kullanan delegenin tamamının oyuyla üçüncü kez genel başkan seçildi.

Asiltürk’ün gelini listede

Kongrede Karamollağlu’nun blok listesi oylandığı için GİK ve YDK üyelikleri için de yarış yaşanmadı.

Mevcut GİK’i büyük ölçüde koruyan Karamollaoğlu, denetçi Üye İlyas Tongüç dışındaki Başkanlık Divanı üyelerini, yeniden GİK’e aldı.

GİK’te dikkat çeken bir isim ise geçen yıl hayatını kaybeden eski YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün gelini, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk oldu.

Asiltürk’ün yeğeninin eşi olan Ebru Asiltürk ise yeni GİK’te yer almadı.