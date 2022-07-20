Temel Karamollaoğlu: "Türkiye’nin bugün ‘Kıbrıs sorunu’ diye bir sorunu yoktur"

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:48

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ve Saadet Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Karamollaoğlu, “Çok net ifade etmek isterim ki; Türkiye’nin, bugün ‘Kıbrıs sorunu’ diye bir sorunu yoktur! Çünkü var olan sorunlar 1974 Barış Harekâtı ile birlikte sonlandırılmıştır. Ayrıca, unutulmamalıdır ki; 20 Temmuz 1974, farklı kanaatlere sahip siyasi partilerin ülkenin çıkarları için nasıl güçlü bir ortak irade gösterebileceğinin çok başarılı ve güzel bir örneğidir” dedi.



Karamollaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

20 Temmuz 1974, tarihin altın sayfalarından birisidir. 1974 yılına gelene kadar soydaşlarımıza karşı en acımasız katliamlar yapılıyordu. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs’taki kardeşlerimizin yardımına koşuldu. Milli Görüş'ün öncülüğünde akan kan durduruldu, Ada, barış ve huzura kavuşturuldu. Eğer bugün Mavi Vatan'dan bahsedebiliyorsak, 1974'teki bu kararlı ve dirayetli duruş sayesindedir.

“KIBRIS, BU MİLLETİN MİLLÎ DAVASIDIR”

Bugün iktidarda bulunanlara düşen sorumluluk da işte bu şahsiyetli duruşu devam ettirebilmektir. Bu vesileyle bir kez daha uyarıyoruz; Yunanistan’ın bugün yine boyunu aşan hareketlerine karşılık atılacak en akıllıca adım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak dünyadaki tüm ülkeler tarafından tanınmasını sağlamak olacaktır. Türkiye, Kıbrıs’tan asker çekmek bir yana, tam tersine askeri varlığını daha da güçlendirmelidir. Ada’daki huzur ve barış ortamının devam ettirilmesi ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin can güvenliği için bu olmazsa olmazdır! Kıbrıs, Bu Milletin Millî Davasıdır! Hiçbir şart altında Kıbrıs, teslimiyetçi politikalara pazarlık konusu yapılamaz!

“TÜRKİYE’NİN, BUGÜN ‘KIBRIS SORUNU’ DİYE BİR SORUNU YOKTUR”

Aziz milletimiz, onlarca şehit vererek bir destan yazmıştır; verilecek her taviz, atılacak her geri adım bu şehitlerimizin kemiklerini sızlatır. Çok net ifade etmek isterim ki; Türkiye’nin, bugün ‘Kıbrıs sorunu’ diye bir sorunu yoktur! Çünkü var olan sorunlar 1974 Barış Harekâtı ile birlikte sonlandırılmıştır. Ayrıca, unutulmamalıdır ki; 20 Temmuz 1974, farklı kanaatlere sahip siyasi partilerin ülkenin çıkarları için nasıl güçlü bir ortak irade gösterebileceğinin çok başarılı ve güzel bir örneğidir. 20 Temmuz, siyasetin ortak meselelerdeki samimi iş birliğinin Türkiye’nin çıkarlarına hizmet edeceğinin bir göstergesidir. 20 Temmuz 1974, milletin bir arada oluşunun Türkiye’yi nasıl ayağa kaldıracağının, şahsiyetli bir dış politika sergileyerek başarılı bir harekâtın gerçekleştirebileceğinin ispatıdır. Bugün de bizler, ülkenin en kritik zamanlarında bir arada olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, tıpkı 1974’te olduğu gibi, aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin itibarını güçlendirecek adımları bugün de hep birlikte atacağız.

“KKTC'NİN 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI’NI KUTLUYORUM”