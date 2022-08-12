Temel Karamollaoğlu'ndan Nureddin Nebati'ye: 'İnsanın biraz yüzü kızarır'

12 Ağustos 2022 Cuma, 00:19

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Liderler Özel programına katıldı. Gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum" sözlerine "İnsanın biraz yüzü kızarır" diyerek tepki gösterdi.

'Altılı Masa'dan KPSS skandalına kadar gündemdeki birçok konuyu değerlendiren Karamollaoğlu, Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İKTİDAR İÇİN BAŞVURAMAYACAĞI DURUM YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ömrü artık yeni Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bitmiş olacak. Erdoğan kaybederse çekilir.



Erdoğan'ın iktidarda kalmak için başvurmayacağı bir durum yok. Hatta seçimi kaybedeceğini anlayınca yerine başka isimleri bile aday gösterebileceğini düşünenler var. Ama ben katılmıyorum, eninde sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olacağını düşünüyorum.

"EKONOMİ DÜZELMEZ"

Bugünkü adımlarla ekonomi düzelmez. Yolsuzluk ve israfın önüne geçmeden ekonominin düzeleceğini düşünmüyorum.

"İSTİKRARLI BİR OY ARTIŞI VAR"



Biz aslında şunu görüyoruz. Her şeye rağmen istikrarlı bir oy artışı var. Birdenbire patlama mahiyetinde değil henüz. Bizim bir kritik noktamız var. Orayı aştığımız zaman bir patlama olacağına inanıyorum.

KPSS SKANDALI

AK Parti bir hataya yaptığı zaman hemen İslami cemaatlere, tarikatlara, hocaefendilere yüklenmeyin. Bu cemaatler hadiselerin farkında ama bugüne kadar kendilerine imkan tanıyan bir idare olmamış. AK Parti 20 senedir bunlara itibar göstermiş.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Seçim kanunundaki değişiklikten sonra seçime gidilirse MHP'nin işi zor. Meclis'te temsil edilmeyebilir. O yüzden Tayyip Bey daha erken seçime gidebilir ama bunun kararı zor. Meclis'te şimdi o çoğunluk yok. Orada bir tereddüt var. Belki de kendisinin dışında bir aday bulunur. Böyle bir şey olabilir. Olduğu takdirde bundan netice alınabilir mi bilmiyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİ OLMASI CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDA HERHANGİ BİR ENGEL TEŞKİL ETMEMELİ"



Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması cumhurbaşkanlığı adaylığında herhangi bir engel teşkil etmemeli. CHP'nin genel başkanıdır. Esas itibariyle bir engel olmaması icap eder. Ancak kamuoyunun bu noktadaki tavrını bizim kadar, bizden daha çok Sayın Kılıçdaroğlu da değerlendirmeli. Herhangi bir endişesi varsa, kendisi daha çok gündeme getirmeli.





Bundan dolayı destek veririm ama 'bu özellik benim destek vermeme engel olur' diyen var mı acaba. Olabilir, mühim olan bunun yoğunluğu. Yüz kişide bir kişi ise bunun bir önemi yok. Şu anda gözüken manzara bunu gündeme getirenlerin olmasına rağmen çok yüksek oranda bir tepki yok gibi gözüküyor.

"ERDOĞAN KULLANIR"