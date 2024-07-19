Temel Karamollaoğlu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun hayatını kaybeden annesi Edibe Karamollaoğlu, Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:31
Temel Karamollaoğlu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından dün hayatını kaybettiği açıklanan Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu (97) için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesinde Temel Karamollaoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan katıldı.

Edibe Karamollaoğlu’nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.


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