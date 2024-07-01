Çok sayıda siyasi isim yanında oldu: Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesinin cenazesi defnedildi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Antalya'da denizde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden annesi Halise Küçükkaya'nın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 19:53
Çok sayıda siyasi isim yanında oldu: Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesinin cenazesi defnedildi
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Küçükkaya'nın cenazesinin getirildiği Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Büyük üzüntü yaşayan gazeteci İsmail Küçükkaya, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi, İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Küçükkaya'nın yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, AKP, CHP ve İYİ Partili bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda kişi katıldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya, dün sabah yüzmek için girdiği denizde fenalaşmıştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Küçükkaya'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.


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