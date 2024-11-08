"Temizleme görevi bakanlığa ait değil mi?"

Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:49

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:52

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi görüşülürken İzmir Körfezi gerginliği yaşandı. Bakan Kurum'un 'İzmir Körfezi'nden' getirdiği iddia ettiği şişeyi kaldırarak "Herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek" dedi. Kurum’un açıklamalarına CHP'li vekiller sert tepki gösterdi.

İZMİR, YUNANİSTAN'A MI BAĞLI? YAPIN TEMİZLEYİN!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "İzmir Yunanistan'a mı bağlı? Yapın, temizleyin. Gavur İzmir, değil mi?" sözleri üzerine AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş görüşmelere ara verdi.

BAKAN: UTANMAZ ADAM

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kurum'a sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi. "Dertleri İzmir değil, İzmir'i teslim almak. Buna izin vermeyiz!" diyen Bakan, “Utanmaz adam! Sen Kongo’nun mu Çevre Bakanısın? İnsan olanın yüzü kızarır onu gösterirken. İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle çalıştı, çalışıyor. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldı. Bu tesiste ne koku ne de balık ölümleri gibi bir sorun var; aksine, tesisten atık suyun deşarj edildiği yakın alanlarda balıkların denizde zıpladığı görülebilir” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ ŞOVLARINIZA İZMİRLİLERİN KARNI TOK SAYIN BAKAN”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da sosyal medyasından “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir Körfezi’nden getirdiğini iddia ettiği bir şişe su ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nda şov peşinde koşacağına sorumluluklarını yerine getirmeli! 22 yıldır ormanlarımız, madenlerimiz, denizlerimiz ve diğer doğal kaynaklarımız, Akp eliyle ya yok edildi ya da rant uğruna peşkeş çekildi. Bunun son örneği de Sinop Boyabat’taki 456 milyar liralık maden sahasının 3,68 milyar liraya Cengiz Holding’e peşkeş çekilmesidir. On yıllardır var olan İzmir Körfezinin kirlenme problemini sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yıkmak, tüm İzmirlilere verilen bir cezadır. Sayın bakana ısrarla tüm ülkenin bakanı olduğunu, İzmir’in de vatan toprağı olduğunu hatırlamaya davet ediyoruz. Ve son olarak İzmir Körfezi özelinde sayın bakana şu soruları tüm kamuoyunun önünde tekrar soruyoruz;

1- Bakanlık neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi bakanlığa ait değil mi?

2- Başta Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz projesi olmak üzere körfezin temizliğine etki edecek büyük projelere dair 5,5 milyar TL’lik kredi için neden izin verilmiyor? (Bekleyen toplamda 9 milyar TL)

3- Kütahya’dan başlayıp İzmir Körfezi’ne dökülen Gediz Nehri’nden gelen kimyasal atıklara, Alsancak Limanı’na yanaşan gemilerin kirliliğine, Karşıyaka’daki Tersane’den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem alınmıyor?

Siyasi şovlarınıza İzmirlilerin karnı tok sayın bakan. 22 yıldır zaten yapıyorsunuz, İzmirli de bunu yemiyor. Sizi bir an önce görevinizin gereklerini yapmaya davet ediyoruz!” diye konuştu.