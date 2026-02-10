‘TEMU yasağının’ destekçisiydi: İTO Başkanı bu sefer de yurt dışı harcamalarının ‘düzenlenmesini’ istedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yurt dışında yapılan harcamalarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Turizm Yatırım Forumu'nda (Tourism Investment Forum-TIF 2026) konuşan İTO Başkanı Avdagiç, Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışı harcamalarının arttığını anlatarak, bu harcamaları yurt içinde tutan politikaların geliştirilmesi gerektiğini, vatandaşların turizme dair beklentilerini geliştirecek çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

İstatistiklere bakıldığında dünyadaki metropollere göre İstanbul'daki otel fiyatlarının olması gereken seviyenin altında olduğunu dile getiren Avdagiç, "Dolayısıyla mutlaka İstanbul'u otel geliri anlamında daha yukarı çekecek hamleleri, politikaları üretme konusuna önem vermeliyiz. İstanbul'da turizm potansiyelini artırmamız gerekiyor, otel sayımızı artırmamız gerekiyor, oda sayımızı artırmamız gerekiyor ama gelen turistlerin bu odalara, İstanbul'daki otellerimize daha fazla para ödeyebileceği bir konsepti de oluşturmamız çok önemli" diye konuştu.

Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde turizm yatırımlarını değerlendirirken mutlaka oda başına geliri yukarı çekecek politikaları öncelikli olarak önümüze almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki İstanbul'da önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlarda bu konu öne çıkacak. Aynı zamanda içinde olduğumuz bir kurum olan Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde sizin de ilginizi çekecek bir yatırıma başladığımızı ifade etmek istiyorum, 100 bin metrekarelik fuar alanımıza ilaveten 40 bin metrekarelik yeni bir yatırıma başladık. Burada fuar alanındaki bu yatırımdan ziyade sizle paylaşmak isteyeceğim konu, burada bir katımız 7 bin metrekare, kolonsuz, çok net bir 12-14 bin kişilik uluslararası kongre yapılabilecek bir alan oluşturuyoruz aynı zamanda."

TEMU YASAĞININ DESTEKÇİSİYDİ

Yurt dışından yapılan alışverişlere 30 euro sınırının kaldırılması kararını da destekleyen isimlerin arasında olan Avdagiç, şunları söylemişti:

“Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışveriş, şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladı. Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım."