Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Bu kentte rant yok'

Yayınlanma: 10.02.2024 - 19:49

Güncelleme: 10.02.2024 - 19:49

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın Hoşnudiye Mahallesi’ndeki seçim iletişim merkezinin açılışı Eskişehirliler yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Açılış törenine Başkan Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi Kangal, kırsal ilçelerin belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Açılış programında yurttaşlara hitap seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, “Önümüze bir seçim var. O seçimde 15’imizi de seçeceksiniz. Hiç merak etmeyin Tepebaşı’nda Ahmet abiniz var, Odunpazarı’nda Kazım abiniz var, Büyükşehir’de de Ayşe ablanız olacak. 20 yıldır beraberiz" dedi. Ataç, "20 yıldan beri her seçimde bizlere destek verdiniz ve oylarımızı artırarak bu günlere geldik. Bugün farklı bir kadro ile çıkıyoruz. Bakın 1923’te Mustafa Kemal Atatürk laik cumhuriyetimizi kurmuş. Bu yıl 100’üncü yılını kutluyoruz. 100’üncü yılında bir kadın aday ne kadar yakışır. Hepinizden bu desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kendileriyle yarıştıklarını kaydeden Ataç, "Bu kent para ile satılmaz, bu kentte rant yoktur. Bizim halkımız onurludur, parayı eliyle ittirir. Tepebaşı’nda ne umutsuz ne de ümitsiz insan var. Çünkü Tepebaşı’nda, Tepebaşı Belediyesi var" diye konuştu.







'Türkiye, Eskişehir olsun'





Ataç, "Bu şehre belediye başkanı olmak onurdur, gururdur. Belediyecilik ibadet gibidir. Sizlerin yüzü gülerse sizin bir duanızı alırsak o bizim için her şey. Sevdiğim bir slogan var onunla bitireceğim. Bütün Türkiye, Eskişehir olsun” ifadelerini kullandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de “İnşallah bizlerden sonra gelecek belediye başkanınız da bizlerden aldıkları emanetleri dünyaya örnek bir Eskişehir olarak taşırlar" dedi. Yerine Ayşe Ünlüce'yi bıraktığını kaydeden Büyükerşen, "O öylesine yetişti ki, sadece belediyenin haklarını koruyan değil, dizlerinde haklarını koruyacak bir hukukçu. Sizlere bir kere daha buradan elveda diyorum, hoşça kalın” ifadelerini kullandı.

'Betonlaşmaya bırakmayacağız'

Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ise “Çok kıymetli Eskişehirliler, cumhuriyet kenti Eskişehir'in ilk kadın belediye başkan adayı olarak aranızdayım. Bu şehri betonlaşmaya ranta bırakmayacağız, koruyacak ve yaşatacağız. Düne güvenin, yarına inanın, Ayşe Ünlüce var” dedi.

'İlk kez kadın başkan seçeceğiz'

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, da “Ben Odunpazarı Belediye Başkanı olarak 20 yıldır Tepebaşı’nda Ahmet Ataç’a oy veriyorum. Tepebaşı seçmeni olarak çok huzurluyum, çok rahatım. Çünkü gerçekten Tepebaşı’nda sosyal demokrat belediyeciliği en iyi uygulayan Ahmet abimiz var" ifadelerini kullandı. Kurt, "Varsın bütçe vermesinler biz yaratırız, size hizmetimizi yaparız. Çünkü biz bunu Yılmaz Büyükerşen’den öğrendik. Şimdi Büyükşehir Belediyemizde 8 yıldır en üst düzeyde hizmet eden Ayşe Ünlüce’ye hepimiz destek vereceğiz. Eskişehir’e ilk defa kadın büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Atatürk’ün şehrine, çağdaş Eskişehir’e, demokrat Eskişehir’e de bu yakışır” dedi. CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Kangal, “Bizim şehirlere ihanet edeceklere verecek bir Eskişehirimiz yok. Bizim kadını çocuğu genci yaşlıyı doğayı çevreyi koruyan Ayşe Ünlüce’miz Ahmet Ataç’ımız ve Kazım Kurt’umuz var” diye konuştu. CHP İl Başkanı Talat Yalaz, “Rantın kapılarının açılmasına izin vermeyeceğiz bu şehirde. Bu şehri ne ranta bırakırız ne de belediye idare edemeyenlere bırakırız” ifadelerini kullandı.