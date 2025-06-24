Tepki çeken o anlar kamerada: AKP'li belediye başkanları düğünde tomarla para saçtı





Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğüne davetli olarak katılan AKP'li Birecik Belediye Başkanı ve Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, bir şarkının seslendirildiği sırada sergiledikleri görüntüler gündem oldu.

Bucak ve Begit'in birbirlerinin üzerine deste halinde para attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, söz konusu davranış kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, iki başkanın sözkonusu görüntüleri için "Vatandaşın geçim derdinde olduğu, yoksulluğun derinleştiği bir dönemde bu tür davranışlar hiç de yakışık almıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.



