Tepkiler sonuç verdi... Bakırköy Adliyesi'nde 'kedilerin sürülmesi' kararı geri çekildi: 'Kedi evleri yapılacak'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan yeni başsavcının, adliye binası ve çevresinde yıllardır yaşayan kedilerin toplanması talimatı verdiği iddia edildi.

Başsavcılığın kararının ardından, Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu ile çok sayıda hayvansever avukat, kedilerin yerinde kalması veya güvenli bir alana taşınması için savcılıkla görüştü ancak sonuç alınamadı.

Kamuoyunda ve hukuk camiasında tepkilere yol açan kararın ardından, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bugün yaptığı açıklamayla, kedilerin adliyeden “sürülmesi” kararından vazgeçildiğini duyurdu.

Baro, bu gelişme üzerine sabah 09.00’da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacağı duyurulan buluşmanın iptal edildiğini açıkladı.

Ancak Avukatın Sesi İnisiyatifi Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri, kedilerin güvenliği konusunda endişelerinin sürdüğünü belirterek, “olayı yakından takip etmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.

KEDİ EVLERİ YAPILACAK

Bakırköy Adliyesi önünde bir araya gelen ASİ ve hayvan hakları savunucuları adına basın açıklamasını Avukat Sena Şengün okudu.

Şengün yaşam hakkının hiçbir koşulda keyfi kararlara bırakılacak bir konu olmadığına dikkat çekerek “Öncelikle bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Varlığınız ve dayanışmanız sayesinde sesimiz duyuldu ve sonuç aldık. Bu açıklamayı Avukatın Sesi İnisiyatifi ve hayvan hakları savunucuları adına yapıyoruz. Başsavcılık ve Belediye ile yaptığımız son görüşmede, kedilerin toplatılması kararından vazgeçildiği ve bunun yerine adliye yerleşkesine kedi evleri yapılacağı sözü verilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE BAŞARDIK’

“Bu uygulamanın hem ana bina hem de ek binada hayata geçirildiğinden emin olacağız” diyen Şengün, “Bu çözümcü yaklaşımları için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bakırköy Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Kendilerine güveniyoruz; ancak uygulamanın sahada da aynı şekilde sürmesi için süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bugün hep birlikte ses olduk ve birlikte başardık. Bu dayanışma hepimizin gururudur” dedi.