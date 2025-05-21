Terör elebaşısının ‘İmralı’ koşullarının hafifletilmesi konuşulurken, terör örgütünün kongresinden dikkat çeken ayrıntı

Çözüm süreci kapsamında; terör elebaşısı Abdullah Öcalan’ın İmralı kapsamında çalışma ve iletişim koşullarının iyileştirilmesi bekleniyor. Buna karşın, PKK terör örgütünün 12’inci Kongresindeki kamuoyuna sızan delege konuşmalarında PKK - DEM Parti hattında farklı taleplerin olduğu görüldü. Delegelerden bazılarının; “Yok güvenlik koşulları, yok çalışma koşulları... Hayır! Önderlik özgürleşecek, İmralı’da olmayacak” demesi dikkat çekti.

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti ve PKK terör örgütünün “Barış ve Demokratik Toplum” söylemleriyle sürdürdüğü daha isminde uzlaşılamayan çözüm süreci kapsamında; KCK/PKK terör elebaşısı Abdullah Öcalan’ın “tutukluluk koşullarının rahatlatılması” gündemdeki yerini koruyor.

İMRALI KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

DEM Parti; terör elebaşısının koşullarında iletişim kanallarının rahatlatılması açısından düzenleme talep ediyor. Bu kapsamda süreç kapsamında Meclis’e sunulması beklenen 10’uncu Yargı Paketi kritik öneme sahipken, paketin içeriğinde beklenen düzenlemelerin en başında terör elebaşısının tecridi konusunda yapılacak düzenleme bulunuyor. Pakette yer alan düzenlemelerde Öcalan’ın tecridinin gevşetilip, çalışma ve iletişim koşullarında iyileşmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. İddiaya göre; terör elebaşısı Öcalan güvenlik gerekçesiyle İmralı’dan çıkmak istemiyor. Söz konusu çalışma ve iletişim iyileştirmelerinin İmralı koşullarında sağlanması planlanıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ‘İMRALI’ DÜZENLEMESİNE KARŞI MI?

Meclis kulislerinde bunlar konuşulurken; PKK terör örgütünün 5-7 Mayıs’ta güvenlik gerekçesiyle iki farklı “Medya Savunma Alanı”nda eşgüdümlü olarak gerçekleştirdiği ve örgütün fesih kararının alındığı 12’nci Kongresi’nin delege konuşmaları da kamuoyuna sızmaya başladı. Terör örgütünün kongresindeki delegelerin terör elebaşısının İmralı’da kalmasına yönelik DEM Parti ve terör elebaşısından farklı bir tutumda olması dikkat çekti. Delegelerin; “Öcalan İmralı’da kalamaz” yönündeki görüşleri; “Terör örgütü ile DEM Parti ve Öcalan’da uyuşmazlık mı var?” sorusunu akıllara getirdi.

‘BİR GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF VE MESAJ BİZİ TATMİN ETMEZ’

Söz konusu kongre kapsamında konuşan delegelerden bazılarının; “Önderliği (Öcalan) İmralı sisteminden çıkarmak, fiziki özgürlüğünü sağlamak temel amacımızdır. Sadece bir görüntü ile bir fotoğraf ve mesaj bizi tatmin edemez. Önderlik özgür olmadığı sürece hiçbir adım atmıyoruz. Yok güvenlik koşulları, yok çalışma koşulları... Hayır! Önderlik özgürleşecek, İmralı’da olmayacak. Mesela İmralı’da yeni yer yapıyoruz diye güzellemeler yapıyorlar ama bunu kabul etmiyoruz” demesi dikkat çekti.