Terör örgütü lideri Öcalan'ın kardeşi, CHP'nin kararına tepki gösterdi: 'Görüşmeleri reddederse eleştiririz, açıkça ayıplarız'

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyet terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi ise söz konusu heyete temsilci göndermeme kararı almıştı.

CHP'nin komisyon heyetine temsilci göndermeme kararı, terör örgütü lideri Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan tarafından tepkiyle karşılandı.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Mehmet Öcalan “Başkan, 26 yıldır İmralı’da bu sorunun demokratik çözümü için mücadele ediyor. CHP’ye de büyük önem verdi, yaptığımız her iki görüşmede de CHP’nin komisyonda olması gerektiğini söyledi. Ancak CHP’nin şu anki tutumu yanlıştır. Süreci daraltmak yerine katkı sağlamalıdır. CHP’ye çağrımız şudur: Bu süreçte komisyonda yerlerini alsınlar ve bu hatadan vazgeçsinler. Bu süreç sadece Kürtler için değil, herkes için bir kurtuluştur. CHP diyor o taraf doğru bu taraf yanlış, Kürt hareketi tektir. Eğer CHP bu sürece gerçekten katkı sunarsa teşekkür ederiz. Ama sürece karşı gerçekçi olmazsa, İmralı Adası’ndaki görüşmeleri reddederse, bunu yapanları eleştiririz. Onu açıkça ayıplarız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Öcalan görüşmenin halkla paylaşılmasını isteyerek, "Meclis'teki komisyon adaya gittiyse komisyon üyelerinin başkanla ne konuştuğu, başkanın onlara ne söylediği paylaşılmalıdır" dedi.