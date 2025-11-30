Terör örgütü PKK’den ‘Öcalan’ şartı: ‘Serbest bırakılmadıkça başka adım atmayacağız’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında silah bıraktığını ve Türkiye'den çekildiğini açıklayan terör örgütü PKK’den çarpıcı bir çıkış geldi.

PKK’nin üst düzey isimlerinden ‘Amed Malazgirt’, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest kalana kadar başka bir adım atmayacaklarını söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Malazgirt, "Önder Apo'nun başlattığı tüm adımlar hayata geçirildi... Bundan sonra (bizim tarafımızdan) atılacak başka bir adım olmayacak" ifadelerini kullandı.

Malazgirt, terör örgütünün üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini öne sürdü ve şunları söyledi:

"Önder Apo, PKK’nin kongresini toplamasını istedi; PKK bunu yaptı ve kendisini feshetti. Zap bölgesindeki savaş 5 yıl boyunca sürdü, devlet gerillaları tasfiye etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Önderlik, ‘çatışma hatlarından çekilin’ dedi, biz de çekildik. Silahlarımızı teslim etmedik ve bunu sembolik olarak yaktık."

PKK üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi, ancak devlet halen somut adım atmadı. Türk devleti Kürt-Türk kardeşliğini gerçekten savunuyorsa, atılması gereken ilk adım Önder Apo’nun özgürlüğüdür."