Terör örgütü PKK'nin 'Türkiye'den çekildik' açıklaması sonrası, Bakan Tunç'tan kritik mesaj: Yeni haftayı işaret etti!

Terör örgütü PKK, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekmeye başladıklarını duyurdu.

Açıklamada, sürecin ilerlemesi için “gecikmeden” hukuki ve siyasi düzenlemeler talep edildi.

Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye'den ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik bir terörist grup da vardı.

PKK yönetimi, Kandil'de yaptığı açıklamada, "HPG ve YJA-Star militanlarının Türkiye sınırları içinden 'Medya Savunma Alanları'na çekilmeye başladığını" bildirdi.

O AÇIKLAMA SONRASI, BAKAN TUNÇ'TAN KRİTİK MESAJ

PKK'nin söz konusu açıklamasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir mesaj geldi.

Tunç, sürece ilişkin kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yeni haftada önemli bir adım atılacağını açıkladı.

YENİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararların, bundan sonra atılacak adımlara yön vereceğini belirten Bakan Tunç, "Milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır" dedi.

Hedeflerinin, Türkiye'nin iç cephesini daha da güçlendirmek olduğunu kaydeden Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"- Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir.

- Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir.

- Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır.

- Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

- Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."