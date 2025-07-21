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Terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık: 'PKK silah bırakır ama yarın başkası silahlanır'

Terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık: 'PKK silah bırakır ama yarın başkası silahlanır'

21.07.2025 09:53:00
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Haber Merkezi
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Terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık: 'PKK silah bırakır ama yarın başkası silahlanır'

Terör örgütünün çatı yapılanması KCK'nin yöneticilerinden Cemil Bayık “Eğer silahlı mücadeleyi ortaya çıkaran altyapıyı ortadan kaldırmazsanız, PKK silah bırakır ama yarın başkası silahlanır” dedi.

"Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan ve terör örgütü PKK'den bir grubun silah bırakmasıyla devam eden sürece ilişkin örgütün yönetici kademesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. 

Örgütün çatı kuruluşun olan KCK'nin eş başkanlarından Cemil Bayık, örgüte yakın bir televizyona verdiği röportajda, 11 Temmuz'daki silah bırakmanın yalnızca sembolik bir görüntü olduğunun altını çizdi. 

Bayık, "Eğer Türkiye, Rêber Apo’nun koşullarında değişiklik yaparsa, tecridi ortadan kaldırırsa, Rêber Apo özgür bir şekilde çalışma yürütürse, herkesle iletişim kurabilirse, özgürlük yasaları geliştirilirse, demokratik entegre yasaları geliştirilirse o zaman zemin yaratılır ve biz de silahları bırakabiliriz. Böyle olmadığı sürece kimse bizden silah bırakmamızı isteyemez" dedi.

"YARIN BAŞKASI SİLAHLANIR"

Terör örgütü yöneticisi "Basında bazı tartışmalar yürütülüyor; yok 'Duhok’ta silah bırakacaklar', yok 'Hewlêr’de bırakacaklar'... Bunlar tamamen boş konuşmalardır. Kimse bize bu şekilde baskı da yapamaz, böyle bir algı da yaratamaz. Belki bazıları bize böyle adımlar attırmak istiyor ama bahsettiğim koşullar yaratılmadığı sürece yeni bir grup yollayamayız. Bu mümkün değil" ifadelerini kullandı. 

Bayık, "Silahlı mücadelenin ortaya çıkmasının bir alt yapısı var. Eğer bu alt yapıyı ortadan kaldırmazsanız, PKK silah bırakır ama yarın başkası silahlanır" diye konuştu. 

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI İYİ GÖREBİLİRİZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz'da "Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik" dediği Kızılcahamam kampındaki konuşmasına da değinen Bayık, "Tamam, belki kısmen iyi görebiliriz konuşmayı. Herkes şunu umut ediyordu ama bu çıktı demiyoruz ama daha güçlü bir konuşma olmalıydı. 'Kürt sorununu çözmek istiyoruz, herkesle birlikte bunu yapacağız' demeliydi. Sadece bizim sorunumuz, bizim sorumluluğumuz değil, herkesin sorumluluğu bu yüzden birlikte çözeceğiz, demeliydi. O zaman herkes kurulacak komisyonun, yapılacak konuşmaların sorunu çözeceğine inanırdı" dedi. 

 

 

 

İlgili Konular: #pkk #Cemil Bayık

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