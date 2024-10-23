Terör örgütünden Bahçeli yorumu: Gaflet olur

Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:57

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:57

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrıda bulunarak "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demesinin yankıları sürüyor.

Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıya iktidar ve muhalefet kanadından olumlu olumsuz birçok tepki geldi. MHP liderinin, Öcalan'ın lağvetmesini istediği terör örgütünden de çağrı üzerine bir yanıt verildi.

Yeni Yaşam gazetesinin aktardığına göre, PKK'nin Avrupa yapılanması KONGRA-GEL'in eşbaşkanı Remzi Kartal, Bahçeli’nin çağrısını “ciddiyetsiz bir çağrı” şeklinde nitelendirdi. Öcalan'la görüşme olmadan bir sonuç çıkarılamayacağını belirten Kartal, “Çağrıları büyük bir teşekkürle ve memnuniyetle karşılamak tek kelimeyle gaflettir" dedi.

Terör örgütünün merkez komite üyelerinden Helin Ümit de Bahçeli'nin çağrısı üzerine "Gidip DEM Parti ile böyle meclisin açılışında tokalaşmaları normal bir durum değil" dedi.

Ümit, "Altını dolduran hiçbir şey yoktur. Ne olduğu belli değildir. Hatta süreç bile demek istemeyenler var. Ben şunu söyleyebilirim, Devlet Bahçeli'nin bu girişiminden çok hayırlı sonuçlar beklemek gaflet olur" ifadelerini kullandı.