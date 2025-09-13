Teröristbaşı Öcalan ile aynı karedeydi: Zeki Bayhan İmralı'dan İzmir'e sevk edildi

İmralı Adası’nda tutuklu Zeki Bayhan’ın sağlık sorunları nedeniyle tedavi olmak üzere İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği duyuruldu.

Asrın Hukuk Bürosu, geçen aylarda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Cezaevi’ne sevk edilen Zeki Bayhan’ın sağlık sorunları nedeniyle 11 Eylül tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini duyurdu.

YENİDEN İMRALI’YA GÖTÜRÜLECEK

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Asrın Hukuk Bürosu, şu açıklamada bulundu:

“İmralı hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi hapishanesine sevk edilmiştir.

Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi’ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Zeki Bayhan, geçen aylarda ilk kez videolu mesaj paylaşarak terör örgütü PKK'ye ikinci kez silahları bırakma çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın video mesajında yer alan isimlerden biriydi.