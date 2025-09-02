Teröristbaşı Öcalan son görüşmede neler söyledi? 'Tarihi inisiyatifimin arkasındayım...'

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, “Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve fesih ile devam eden tarihi inisiyatifimin arkasındayım” dediği aktarıldı.

Suriye’deki gelişmeler, silah bırakma sürecinde ilerleme olmaması, komisyonun henüz somut bir adımı gündemine almamış olması gibi başlıklar nedeniyle sürecin geldiği aşamaya dair tartışmalar sürerken, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol’dan oluşan İmralı Heyeti, 1 aylık bir aranın ardından geçtiğimiz hafta İmralı Adası’nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüştü.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, yapılan bu son görüşmede Öcalan, “Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve fesih ile devam eden tarihi insiyatifimin arkasındayım” dedi.

Sorunun tarihsel ve ağır bir sorun olduğunu kaydeden Öcalan, Meclis’te kurulan komisyonun, çözümün yolunu açacak cesur adımlar atması gerektiğini ifade etti. Öcalan ayrıca, komisyonun sorunun adını ve özünü ıskalamaması gerektiğini de söyledi.

"DENGELER YENİDEN OLUŞACAK, HERKES KAZANACAK"

Barış ve demokratik siyaset aşamasına geçilmesi için tüm tarafların sürece yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Öcalan, sürecin ‘yenme - yenilme’ ikileminde değerlendirilmemesini söyledi.

Öcalan, ‘Bu süreç, yanlış bir gidişatı düzeltme hamlesidir’ dedi.

Komisyonun gerekli adımları atması, tarafların gereklilikleri yerine getirmesi halinde Ortadoğu ve Türkiye’de dengelerin yeniden şekilleneceğini ifade eden Öcalan, sürecin sonunda demokratikleşmenin sağlanacağını ve herkesin kazanacağını söyledi.