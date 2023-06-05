Teşvikin ballısı bakan kardeşine

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım teşviki belgelerinde bir kez daha skandala imza atıldı.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00
Teşvikin ballısı bakan kardeşine
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Seçimlerden hemen önce nisan ayında dağıtılan teşviklerde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kendisine tekrar yer bulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kardeşine devrettiği iddia edilen Medipol Hastanesi’ne milyarlık teşvik sağlandı.

Buna göre Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 4 milyar 834 milyon lira yatırım ve 50 milyon 473 bin dolar makine ve teçhizat teşviği sağlandı.

EN YÜKSEK ORAN ŞİŞECAM’A 

Teşvik oranıyla dikkat çeken bir diğer kurum ise Şişecam oldu. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi 7 milyar 965 milyon lira tutarında yatırım ve 205 milyon 902 bin dolar tutarında ithal makine ve teçhizat teşviği sağlandı. Nisanda toplamda ise 1309 şirkete yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu şirketlere sağlanacak olan teşvik tutarı 67 milyar 584 milyon lirayı buldu. 


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Gazete Sağlık Bakanı fahrettin koca Medipol Hastanesi Şişecam

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