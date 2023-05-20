2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerine göz diktiler

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nden üniversite hastanesine gönderilen yazıda polikliniklerde randevusuz hasta bakmama yönünde bir eğilim olduğu belirtilerek bu durumun hastanenin gelirlerinde ciddi kayıplara neden olduğu belirtildi.

Dilan Ayırkan
Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00
Sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerine göz diktiler
Abone Ol google-news

Yazıda gelirlerin azalmaya devam etmesi durumunda sağlık çalışanlarının ek ödemesi olan teşvik ödemelerinden tasarruf edileceği bildirildi. 

Sağlık çalışanlarının tepkisini çeken yazıda “Gelirlerin azalmaya devam etmesi durumunda her türlü giderden (teşvik ödemeleri dahil) tasarruf edilmesi durumunu zaruri kılacaktır” denildi.

(Ali İhsan Ökten)

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlıktaki teşvik sisteminin üniversite hastaneleri yansımaması lazım. Tamamen sağlığın ticarete dönüştürülmesinin bir sonucu” diye konuştu.


Türk Tabipleri Birliği Ali İhsan Ökten sağlık çalışanları

İlgili Haberler

Sağlık çalışanlarından seyyanen zam talebi

Sağlık çalışanlarından seyyanen zam talebi
Bilecik'te sağlık çalışanlarından eylem: 'Seçim günü kimlere kırmızı kart göstereceğimizi biliyoruz'

Bilecik'te sağlık çalışanlarından eylem: 'Seçim günü kimlere kırmızı kart göstereceğimizi biliyoruz'
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı

En Çok Okunan Haberler