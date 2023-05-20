Sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerine göz diktiler

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 03:00

Yazıda gelirlerin azalmaya devam etmesi durumunda sağlık çalışanlarının ek ödemesi olan teşvik ödemelerinden tasarruf edileceği bildirildi.

Sağlık çalışanlarının tepkisini çeken yazıda “Gelirlerin azalmaya devam etmesi durumunda her türlü giderden (teşvik ödemeleri dahil) tasarruf edilmesi durumunu zaruri kılacaktır” denildi.

(Ali İhsan Ökten)

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlıktaki teşvik sisteminin üniversite hastaneleri yansımaması lazım. Tamamen sağlığın ticarete dönüştürülmesinin bir sonucu” diye konuştu.