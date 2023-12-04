Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu tartışma programına davet etti: Sözünün doğruluğuna güvenen gelsin!

İBB Meclisi'nde CHP'ye muhalifliğiyle bilinen ve AKP'nin İstanbul adayları arasında ismi geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu canlı yayında tartışmaya davet etti. Göksu ilk çağrısını silmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 21:43
Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu tartışma programına davet etti: Sözünün doğruluğuna güvenen gelsin!
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İBB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti'ye karşı 'ateşli muhalifliği' ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışmalarıyla gündeme gelen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İmamoğlu’nu canlı yayına tartışmaya davet etti. İmamoğlu'nun eleştirilerine cevap vermek yerine, kendisini “yalan söylemekle” itham ettiğini savunan Göksu, "Şimdi buradan tüm İstanbulluların huzurunda bir çağrıda bulunuyorum. CHP’li İBB Başkanını; kendi belirlediği gün ve saatte, kendi belirlediği televizyon kanalında, kendi belirlediği gazetecilerle birlikte “gerçekleri konuşmak üzere” tartışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLK PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

Göksu, saat 15.45’te davet yaptığı paylaşımı silmişti.


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