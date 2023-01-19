Teyit, AKP'li Ali İhsan Yavuz'un söylediklerine 'bulguların çarpıtıldığı görülüyor' dedi

Haziran 2019 seçimlerinde AKP'nin İstanbul'u kaybetmesinin ardından seçim tekrarına giden süreçte "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" açıklamasıyla kamuoyunun uzun süre gündeminden düşmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye’deki haberlerin %50’si yalandır demeciyle yine bir dayanağı olmayan iddiada bulundu. Teyit.org yaptığı inceleme sonucunda Yavuz’un söyleminin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:09
Teyit, AKP'li Ali İhsan Yavuz'un söylediklerine 'bulguların çarpıtıldığı görülüyor' dedi
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 21 Ekim 2022 tarihinde katıldığı “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programında Dezenformasyon Yasası hakkında konuşurken Türkiye’de yayınlanan haberlerin yarısının “yalan haber” olduğunu iddia etti. 

Yavuz sözlerinde, "Oxford Üniversitesi'nin bir araştırması var. Diyor ki, Türkiye'de 100 haberden 50'si yalan" ifadelerini kullandı.

Doğrulama platformu teyit.org ise yaptığı inceleme sonucunda, Yavuz’un söyleminin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Teyit.org'un incelemesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2018 yılı Dijital Haber Raporu'ndan alıntı yapıldığı anlaşılıyor. Bu rapor, Türkiye dahil 37 ülkede haber tüketim davranışları, medyaya karşı güven, medyada kutuplaşma, dezenformasyon, asılsız haber, haber okuryazarlığı gibi birçok konuyu gündemine alıyor.

Raporun “Misinformation, ‘Fake News’, and News Literacy” başlıklı sayfalarına baktığımızda bahsi geçen anket sorusunu bulabiliyoruz. Bu soruya verilen yanıtlara göre, Türkiye’de son bir haftada asılsız habere maruz kaldığını söyleyen kişilerin oranı yüzde 49. Yani çalışma, Türkiye’deki haberlerin yarısının “yalan haber” olduğunu söylemiyor.

Burada anket sorusu veya bulguların çarpıtıldığı görülüyor. Araştırmada katılımcıların asılsız haberlerle karşılaştıklarını düşünüp düşünmediklerine dair soru soruluyor. Yani Türkiye’de yayınlanan haberlerin doğrulamaya tabi tutulması neticesinde yüzde kaçının doğru veya yanlış olduğuyla alakalı bir ibare değil."


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