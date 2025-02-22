TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeriyim

Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:54

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:53

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatini dile getirdi.

"Akılları sıra bizi Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar!" diyen Hacıosmanoğlu, "Ben canlı yayınlarda defalarca 'Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımıza versin!' diyen bir insanım. Benim sevgim saygım onun makamı var diye yok. Sevgim saygım bizatihi şahidi olduğum için. Herkes diyor ya '2012'den sonra ekonomi kadroları değişti, bu ülkenin ekonomisi bozuldu'. Değil! 2013'te dünyanın emperyalist güçlerin 'Ben bağımsız bir ülke olacağım' diyerek önünü kestikten sonra bu ülke ekonomik sıkıntılara girdi. Onun emperyalist güçlerle verdiği mücadelenin şahidiyim" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu "Ölene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi ve askeri olmaya devam edeceğim" diye konuştu.