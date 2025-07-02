TGC, TYB, TGS, TYS ve PEN Yazarlar Birliği'nden ortak açıklama: 'Gazeteci düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği, mizah dergisi LeMan'ın hedef gösterilmesi ve ardından yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü savunan biz basın, yayın ve yazar örgütleri olarak, Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatür nedeniyle son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada yükselen hedef gösterme, saldırı ve şiddete yönlendiren söylemleri büyük kaygıyla izliyoruz.

Basın ve düşünceyi ifade, yayınlama özgürlükleri, çoğulcu demokrasinin temel taşlarındandır. Tüm toplumsal kesimlerin hassasiyetleri, görüşleri bağlamında sorunların şiddet yoluyla değil, iletişim yoluyla çözülebilmesi barışçıl toplumsal yaşamın olmazsa olmazıdır.

Fikirlerin, eleştirilerin, özellikle de mizahın suç unsuru olarak gösterilmesi, fiziki şiddete yol açılacak ortam yaratılması herkese yönelik baskı ortamını derinleştirmekte, toplumun ortak yaşam zeminine onarılamayacak zararlar vermektedir."

"MADIMAK BENZERİ İKLİM YENİDEN FİLİZLENMESİN"

Tüm tarafları, düşünceyi şiddetle bastırmaya çalışan bu tehdit dilini reddetmeye, sorunları barışçı bir dil ile çözmeye davet ediyoruz.

Bugün 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşanan ve 33 aydının hayatını kaybettiği katliamın yıldönümü. Katliamda yaşamını yitirenleri saygıyla anarken, Madımak’ta can alan nefretin; farklı düşünceleri, inançları ve ifadeleri düşmanlaştıran zihniyetin toplumda ne kadar ağır bir yaraya neden olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Madımak’ta kaybettiğimiz canları unutmuyor, benzer nefret iklimlerinin yeniden filizlenmesine karşı, her zaman basın ve düşünceyi ifade ile yayınlama özgürlüğünden yana olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

"GAZETECİLER DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEYİCİ YAYINDAN KAÇINMALI"

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci; başta barış, demokrasi, hukukun, üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.

Tüm meslektaşlarımızı her zaman olduğu gibi içinde bulunduğumuz bu zor zamanda da Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne ve Türkiye Yayıncılar Birliği Yayıncılık İlkeleri'ne uygun davranmaya davet ediyoruz.”