'The Lion King' (Aslan Kral) canlı orkestra eşliğinde Türkiye'de!
"The Lion King" filminin konseri İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
Sinema tarihinin efsanevi animasyon filmlerinden "The Lion King" (Aslan Kral), canlı senfonik orkestra eşliğinde izleyicilerle buluşuyor.
Filmin 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen bu özel etkinlik, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek. İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sunulacak konser, unutulmaz müzikleriyle izleyenlere eşsiz bir deneyim yaşatacak.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek konser, şu tarihlerde sahnelenecek:
- 26 Ocak 2025: İstanbul, Volkswagen Arena
- 2 Şubat 2025: Ankara, ATO Congresium
Etkinliğin biletleri satışa çıktı. Müzikseverler, bu büyülü deneyime ortak olmak için biletlerini temin edebilir.
The Lion King, büyüleyici müzikleri ve etkileyici hikayesiyle bu kez canlı performansla sinema ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek.
Etiketler: #The Lion King #Mufasa: Aslan Kral #orkestra
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