THK’den 3 Mart Devrim Yasalarının kabulünün 100. yılında kütüphane açılışı
Türk Hukuk Kurumu (THK), kuruluşunun 90 yıldönümü etkinlikleri kapsamında 3 Mart Devrim Yasalarının kabulünün 100. yıldönümü şerefine konferans verecek ve yenilenen Türk Hukuk Kurumu Kütüphanesi’nin açılışını yapacak.
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’yla aynı zamanda açılan Türk Hukuk Kurumu (THK), bugün kuruluşunun 90. yıldönümü nedeniyle hem 3 Mart Devrim Yasalarının kabulünün 100. yıldönümü şerefine konferans düzenleyecek ve yenilenen THK Kütüphanesi’nin açılışını yapacak.
Kurum tarafından düzenlenecek konferansa gazetemiz Cumhuriyet’in yazarlarından Tarihçi Sinan Meydan ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı konuşmacı olarak katılacak.
THK’den yapılan etkinlik açıklamasında; “Otuz yıla yakın bir süre Türk Hukuk Kurumu’nun Başkanlığını yapan Cumhuriyet ve Hukuk şehidi Prof. Dr. Muammer Aksoy’un gösterdiği yolda, bizler de görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek çabası içerisindeyiz” denildi.
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