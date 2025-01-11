THTM yeni yılın ilk toplantısına çağırıyor

Yayınlanma: 11.01.2025 - 16:42

Güncelleme: 11.01.2025 - 16:45

Geçen yılı kurulan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THYM) 2025 yılının ilk toplantısı için bir araya geliyor.

Toplantı öncesi yapılan çağrı açıklamasında şöyle denildi:

"Bizi bir araya getiren, emperyalizme ve sömürü düzenine duyduğumuz nefret; yurt sevgisi ve Cumhuriyetçiliktir.’ diyerek yaptığımız çağrıyla 30’ün üzerinde yerde toplantı yaparak 2025 yılı boyunca görev yapacak 308 temsilcimizi belirledik.

Daha önce temsilci seçen ve Meclisimizin bileşeni olan yerlerde yeniden seçimler yapılarak temsilciler belirlendi. Yanı sıra yeni il ve ilçelerden de temsilcilerle ve öğrenci inisiyatifleriyle Meclisimiz büyüdü ve güçlendi.

12 Ocak Pazar günü Ankara’da yapılacak Genel Kurul’un ardından gücümüzü, enerjimizi, mücadelemizi yaygınlaştırmak için yeni yılda yola koyulacağız. Ülkemize, geleceğimize, Cumhuriyet’e sahip çıkmak için kenetlenmeye çağırıyoruz."

THTM toplantısı 12 Ocak Pazar günü Ankara TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi'nde yapılacak.