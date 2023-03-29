THY personeline sosyal medya kullanımı için talimat verdi: Devlet büyüklerine kötü yorum yapmayın uyarısı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Personele gönderilen yazıda, uyarılar arasında bulunan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları, devlet büyükleri ve yöneticileri, milli ve manevi değerler, hakkında eleştiri sınırlarını aşan, kin ve nefret söylemleri içeren, toplumu ayrımcılığa sevk edebilecek, iş barışına zarar verebilecek etik dışı ve/ veya siyasi içerikli olumsuz mahiyetteki paylaşım ve yorumlardan kaçınmak zorundadır” ifadesi dikkat çekti.

THY’nin uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

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