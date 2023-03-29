THY personeline sosyal medya kullanımı için talimat verdi: Devlet büyüklerine kötü yorum yapmayın uyarısı
Türk Hava Yolları (THY) personeline sosyal medya kullanımı için detaylı talimatlar içeren bir bilgilendirme yazısı gönderdi.
Personele gönderilen yazıda, uyarılar arasında bulunan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları, devlet büyükleri ve yöneticileri, milli ve manevi değerler, hakkında eleştiri sınırlarını aşan, kin ve nefret söylemleri içeren, toplumu ayrımcılığa sevk edebilecek, iş barışına zarar verebilecek etik dışı ve/ veya siyasi içerikli olumsuz mahiyetteki paylaşım ve yorumlardan kaçınmak zorundadır” ifadesi dikkat çekti.
THY’nin uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:
Çalışanlarımızın sosyal medya hesaplarında, ortaklığımızda çalıştıklarına ilişkin bilgilere yer vermemeleri tavsiye edilmektedir. Yer vermeleri halinde paylaşımların çalıştıkları kurum adına bağlayıcı olmadığını beyan etmeleri tavsiye edilmektedir. Çalışanlarımız THY ve iştiraklerine zarar verebilecek yapıda veri veya bilgileri sosyal medya ortamlarında paylaşmamalıdır. Çalışanlar dini, etnik, kültürel, siyasi farklılıkları gözeterek bu konular başta olmak üzere cinsellik, terör, spor ile ilgili suç unsuru olan, şiddet içeren, ifade özgürlüğünü aşan, küçük düşürücü paylaşımlarda bulunmamalıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Benzine büyük zam!
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf