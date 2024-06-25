THY'den AKP’li gurbetçilere kıyak: Biletleri 'indirimli' alacaklar
Türk Hava Yolları (THY) Almanya’daki AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) üyelerine indirimli bilet satmak için anlaşma yaptı. AKP’ye yakın gurbetçiler Türkiye’ye gelirken uçak biletlerini indirimli alabilecek.
Almanya’da faaliyet yürüten Türk Demokratlar Birliği (UID) AKP’nin Avrupa’daki kolu.
Alman iç istihbarat teşkilatı raporunda 2004'te kurulan ve merkezi Köln'de bulunan UID için "devlete, daha doğrusu hükümete yakın" ifadeleri kullanılmıştı.
UID'nin AKP'nin Almanya'ya nüfuz etmede oynadığı role ilişkin olarak da şunlar kaydediliyor:
"Almanya'da önemli bir mobilizasyon potansiyeline sahip olan UID, bu potansiyelini Türkiye'de 2023 yılında yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ortaya koymuştur. UID, AKP yetkilileri ve Türk hükümeti üyeleriyle düzenli toplantılar yaparak Türkiye ile olan bağlarını gözler önüne sermektedir."
THY’DEN AKP’Lİ GURBETÇİLERE KIYAK
Kamu kurumu olan Türk Hava Yolları bu dernekle yaptığı anlaşma ile AKP’ye yakın UID üyelerini Türkiye’ye indirimli taşıyacak.
Bu konudaki duyuruyu gazeteci Nevşin Mengü’nün X’ten paylaşarak şu notu ekledi:
"Yazın Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçilerin en çok yakındığı şeylerden biri malum, uçak bilet fiyatları. Türk Hava Yolları AKP'nin Almanya kolu diyebileceğimiz UID ile bir anlaşma yapmış, anlaşmaya göre UID üyeleri indirimli biletlerden yararlanabilecek. E bu durumda AKP'li olmayan gurbetçilerin başı kel mi? Bu nasıl iş? Anlaşma Almanya'da da haber oldu."
Yazın Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçilerin en çok yakındığı şeylerden biri malum, uçak bilet fiyatları.— nevsin mengu (@nevsinmengu) June 25, 2024
Türk Hava Yolları AKP'nin Almanya kolu diyebileceğimiz UID ile bir anlaşma yapmış, anlaşmaya göre UID üyeleri indirimli biletlerden yararlanabilecek
E bu durumda AKP'li… pic.twitter.com/p9omoxbOTW
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