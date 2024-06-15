THY'den uçakta pilav yiyen 'Baruthane Pilavcısı'na 1 yıl men cezası

Türk Hava Yolları (THY) uçuş sırasında kendi markasına ait pilavı yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY uçuşlarından men edildi.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:39
THY'den uçakta pilav yiyen 'Baruthane Pilavcısı'na 1 yıl men cezası
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'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti.

Şahin THY'nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı.

Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

Görüntülerde THY uçağına binen Şahin'in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.


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