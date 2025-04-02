Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 'boykot' mesaisi: Alışveriş turuna çıktı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:49

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan protestolar, "boykot" çağrısıyla devam ediyor.

Yurttaşların başlattığı 2 Nisan boykotu, iktidar kanadında büyük etki yarattı.

Bakanlar önce arka arkaya televizyon kanallarında boykot karşıtı açıklamalar yaptı, ardından bakanlar ve iktidar mensupları sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

TİCARET BAKANI'NDAN "AZGIN AZINLIK" BENZETMESİ

Ticaret Bakanı Bolat, katıldığı canlı yayında boykot yapacağını açıklayan yurttaşlar için 'azgın azınlık' ifadesini kullandı.

Bolat "Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz" dedi.

ALIŞVERİŞ TURUNA ÇIKTI

Son olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketim boykotu çağrısına karşı sosyal medya hesabından alışveriş yaptığı fotoğrafları paylaşarak, “Bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabında, boykot çağrılarına karşı yurttaşları "tüketim yapmaları" için teşvik etti.

"MUHALİF KESİMLERİN ÜRETİCİMİZE ZARAR VERME AMACIYLA..."

Bolat, markette alışveriş yaptığı anların fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde şunları kaydetti:

“Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü. Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk.

Türkiye üreticileri, esnafı, sanatkarı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır.”