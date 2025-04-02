Ticaret Bakanı Bolat'tan boykot yapacak yurttaşlara: 'Azgın azınlık'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:23

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan protestolar, "boykot" çağrısıyla devam ediyor.

Yurttaşların başlattığı 2 Nisan boykotu, iktidar kanadında büyük etki yarattı.

Bakanlar önce arka arkaya televizyon kanallarında boykot karşıtı açıklamalar yaptı, ardından bakanlar ve iktidar mensupları sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

TİCARET BAKANI'NDAN "AZGIN AZINLIK" BENZETMESİ

Ticaret Bakanı Bolat, katıldığı canlı yayında boykot yapacağını açıklayan yurttaşlar için 'azgın azınlık' ifadesini kullandı.

Bolat, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında 'boykot' yapanlara "azgın azınlık" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz" dedi.

Bolat'ın ifadesi sosyal medyada tepki çekti.