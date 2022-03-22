TİHV açıkladı: Son 4 yılda en az 13 bin 965 kişi işkenceyle gözaltına alındı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na (TİHV) göre; son 4 yılda, en az 13 bin 965 kişi işkence ile gözaltına alındı. Kötü muamele görenlerden 266 kişi yaralandı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi, 2018-2021 yılları arasındaki işkence ve kötü muamele tablosunu açıkladı.
TİHV açıklamasına göre; son 4 yılda en az 13 bin 965 kişi işkence ve diğer kötü muamele ile gözaltına alındı. Bu uygulamalar nedeniyle en az 266 kişi yaralandı.
TİHV'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
"Evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesine geçen kural dışı ve denetimsiz şiddet kullanımı sonucunda en az 13 bin 965 kişi işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalar ile gözaltına alındı, en az 266 kişi yaralandı.
2018 yılında 3 bin 997 kişi gözaltına alındı, 51 kişi yaralandı.
2019 yılında 4 bin 253 kişi gözaltına alındı, 95 kişi yaralandı.
2020 yılında 2 bin 14 kişi gözaltına alındı, 65 kişi yaralandı.
2021 yılında 3 bin 701 kişi gözaltına alındı, 55 kişi yaralandı."
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