TİP, 36 il ve 85 noktada Can Atalay için sokağa çıkacak

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:46

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından TBMM görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Av. Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamadı.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde alındı ve hemen ardından tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruya rağmen Atalay tahliye edilmedi.

TİP ve Atalay’ın avukatları tarafından yürütülen hukuki sürece ek olarak bugün ülke genelinde de eylem kararı aldı. TİP üyeleri ve yurttaşlar 36 ilde ve 85 ayrı noktada Can Atalay'ın serbest bırakılması için basın açıklaması yapacak.

Can Atalay eylemlerinin yeri ve saatleri şöyle:

1. Adana: Atatürk Parkı. 19.00

2. Ankara Çayyolu: TİP Temsilcilik Önü. 19.00

3. Ankara Dikmen: TİP Temsilcilik Önü. 19.00

4. Ankara Keçiören: TİP Temsilcilik Önü. 19.00

5. Ankara Mamak: TİP Temsilcilik Önü. 19.00

6. Ankara Yenimahalle: TİP Temsilcilik Önü. 19.00

7. Ankara: TİP Ankara İl Binası. 19.00

8. Antalya Alanya: Cumhuriyet Meydanı: 19.00

9. Antalya: Attalos Meydanı 19.00

10. Aydın Kuşadası: El Heykeli Önü. 19.00

11. Aydın Söke: Belediye Meydanı. 18.00

12. Aydın: Atatürk Kent Meydanı. 19.00

13. Balıkesir Ayvalık: Cumhuriyet Meydanı. 19.00

14. Balıkesir Bandırma: Cumhuriyet Meydanı. 19.00

15. Balıkesir Burhaniye: Burhaniye Meydanı. 19.00

16. Balıkesir Edremit: Altınoluk Cumhuriyet Meydanı. 19.00

17. Balıkesir Gönen: Cumhuriyet Meydanı. 19.00

18. Balıkesir Merkez: Ali Hikmet Paşa Meydanı. 19.00

19. Bolu: Bolu Kardelen Meydanı (Valilik Önü). 19.00

20. Burdur: Cumhuriyet Parkı Önü. 19.00

21. Bursa: TİP İl Binası. 19.00

22. Çanakkale: Çanakkale İskele Meydanı. 19.00

23. Çorum: Kadeş Barış Meydanı. 19.00

24. Denizli: Candoğan Parkı. 19.00

25. Diyarbakır: Koşuyolu Parkı. 19.00

26. Düzce: Durmazlar Düğün Salonu Karşısı. 19.00

27. Edirne: Saraçlar Caddesi PTT önü: 19.00

28. Erzincan: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı. 19.00

29. Eskişehir: Kanatlı AVM önü. 19.00

30. Gaziantep: Yeşilsu Meydanı. 19.00

31. Giresun: Atatürk Meydanı. 18.00

32. Hatay Antakya: Uğur Mumcu Meydanı. 19.00

33. Hatay İskenderun: Bit Pazarı. 19.00

34. İstanbul Avcılar: Deprem Anıtı. 19.00

35. İstanbul Bağcılar: Meydan 19.00

36. İstanbul Bahçelievler: Şirinevler İş Bankası önü. 19.00

37. İstanbul Bakırköy: Meydan. 19.00

38. İstanbul Beşiktaş: İskele 19:00

39. İstanbul Beykoz: Paşabahçe Meydanı 19:00

40. İstanbul Beylikdüzü: Meydan 19.00

41. İstanbul Büyükçekmece. İlçe Örgüt önü. 19.00

42. İstanbul Çekmeköy: Madenler Durağı 19:00

43. İstanbul Esenler: Dörtyol Meydan 19.00

44. İstanbul Esenyurt: Tabela Meydan 19.00

45. İstanbul Gazi Mahallesi: Cemevi Önü 20:00

46. İstanbul Gaziosmanpaşa: Meydan 19:30

47. İstanbul Gebze: Kent Meydanı 19:00

48. İstanbul Kadıköy: Haydarpaşa Garı 19:00

49. İstanbul Kartal: Kartal Meydanı 19:00

50. İstanbul Kozyatağı Metro Çıkışı 19:00

51. İstanbul Küçükçekmece: Saat 19:00 Sefaköy Metrobüs

52. İstanbul Maltepe: Beşçeşmeler Meydanı 19:00

53. İstanbul Nurtepe Metro Çıkışı 19:00

54. İstanbul Okmeydanı Gaziler Sokağı 19:00

55. İstanbul Pendik: Bosna Parkı 19:00

56. İstanbul Sancaktepe: Demokrasi Caddesi 19:00

57. İstanbul Silivri: Uğur Mumcu Meydanı 19.00

58. İstanbul Tuzla: Tuzla İDO önü 19:00

59. İstanbul Üsküdar: Validebağ Korusu (Avcı Köşkü önü) 19:00

60. İzmir Alsancak: 19.15

61. İzmir Bergama Cumhuriyet Meydanı: 19.00

62. Kayseri: Cumhuriyet meydanı. 19.00

63. Kırklareli Lüleburgaz: Üçgen Park (İş Bankası Yanı). 19.00

64. Kırklareli Merkez: Özgürlük Parkı. 19.00

65. Kocaeli: İnsan Hakları Parkı (Sabri Yalım Parkı). 19.00

66. Konya: Gedavet. 19.00

67. Manisa: Manolya Meydanı / Şehzadeler. 19.00

68. Mardin: Uğur Mumcu Meydanı. 19.00

69. Mersin Merkez: Pozcu Koton önü. 19.00

70. Mersin Tarsus: Yarenlik Alanı. 19.00

71. Muğla Bodrum: Belediye Meydanı. 19.00

72. Muğla Datça: Cumhuriyet Meydanı. 19.00

73. Muğla Fethiye: Özer Olgun Kültür Merkezi Önü. 19.00

74. Muğla Köyceğiz: Atatürk Meydanı. 19.00

75. Muğla Marmaris: Atatürk Meydanı. 19.00

76. Muğla Menteşe: Sınırsızlık Meydanı. 19.00

77. Muğla Milas: Atapark. 19.00

78. Muğla Ula/Akyaka: Atatürk Meydanı. 19.00

79. Ordu: Tahıl Pazarı. 18.00

80. Sakarya: AKM önü. 19.00

81. Samsun: Çiftlik Caddesi Süleymaniye Geçidi. 19.00

82. Sinop: Uğur Mumcu Meydanı. 19.00

83. Tekirdağ Çorlu: Heykel Meydanı. 19.00

84. Trabzon: KESK toplantı salonu, Ortahisar. 19.00

85. Zonguldak: TİP Zonguldak İl Örgütü. 19.00