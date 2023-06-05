Uluslararası Af Örgütü: Milletvekili seçilen Can Atalay derhal serbest bırakılmalı

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener TİP’in milletvekili listesinden milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:58
Uluslararası Af Örgütü: Milletvekili seçilen Can Atalay derhal serbest bırakılmalı
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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Türkiye İşçi Partisi listelerinden Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulundu. 

Derneğin Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener konuya dair açıklama yayımlayarak, “25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu olan ve Uluslararası Af Örgütü tarafından bir yıl önce düşünce mahkumu ilan edilen Gezi Yedilisi’nden biri olan Avukat Can Atalay’ın, milletvekili seçilmesine rağmen hâlâ cezaevinde tutulması bu tutukluluğun hukuki bir amaç taşımadığını tekrar ortaya koymaktadır. Bu siyasi güdümlü dava ve ona eşlik eden haksız tutukluluk kararları, Türkiye’de yargının bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aldığı hasarı gösteren örneklerden sadece biridir. Yargıtay, Can Atalay’ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır" ifadelerini kullandı. 


Uluslararası Af Örgütü Can Atalay Milletvekili çağrı

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