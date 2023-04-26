TİP Adana milletvekili adayları kim? 2023 TİP Adana milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Adana milletvekili adayları kim? TİP Adana milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Adana milletvekili adayları kim? TİP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Adana milletvekili adayları tam listesi...
TİP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DUYGU YILMAZ
SEDA AŞKIN
AHMET FARUK ULAŞ
MESUT KOYUN
UTKU ALEMDAROĞLU
DİLA AKAR
MERYEM MAZMAN KARTAL
ONURCAN GÜRBÜZ
EDA BAHAR KOCABEYLER
HÜSEYİN EVGİN
OĞUZCAN KILIÇ
MEHMET SELİM AKMAN
MUSTAFA ÇELİK
SEMİH AKKIRCIK
EREN ARARAT
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