TİP Adana milletvekili adayları kim? 2023 TİP Adana milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Adana milletvekili adayları kim? TİP Adana milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:58
TİP Adana milletvekili adayları kim? 2023 TİP Adana milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Adana milletvekili adayları kim? TİP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Adana milletvekili adayları tam listesi...

TİP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DUYGU YILMAZ

SEDA AŞKIN

AHMET FARUK ULAŞ

MESUT KOYUN

UTKU ALEMDAROĞLU

DİLA AKAR

MERYEM MAZMAN KARTAL

ONURCAN GÜRBÜZ

EDA BAHAR KOCABEYLER

HÜSEYİN EVGİN

OĞUZCAN KILIÇ

MEHMET SELİM AKMAN

MUSTAFA ÇELİK

SEMİH AKKIRCIK

EREN ARARAT


TİP Milletvekili Seçim

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