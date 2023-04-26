TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Afyonkarahisar milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:00
TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...

TİP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LALE PELİN BEYAZIT

ARDA DUVARCI

SEVİL ALTIN

CAFER ÖZTÜRK

İBRAHİM ORBAY


TİP Milletvekili Seçim

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