TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan 'cemaat' tepkisi: Bu kanser hücresini içimizden söküp atmalıyız

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:36

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 2023 yılı bütçesine değinen Baş, bu bütçenin "iktidarın, halkın parasına çökme planı" olduğunu söyledi. AKP'nin yurttaşın teri ve emeğiyle kasasını doldurmaya çalıştığını; bu nedenle halkın çocuklarına meyve ve süt alamadığını, kirasını ve faturalarını ödeyemediğini belirten Baş, enflasyon nedeniyle yurttalın alım gücünün de düştüğünü dile getirdi.

Baş, "Baz etkisini alın, başınıza çalın. Türkiye, 2022 yılında çocuklarına süt alamayan bir ülke haline geldi. Dünyada çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke olan Türkiye, yoksulluğu yaşamaya mahkum ediliyor" diye konuştu.

Bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün darbe aldığını hatırlatan Baş, Örs'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erkan Baş, son dönemde üç harfli marketlere yönelik eleştirileri anımsatarak, "Olay basit, ekonomiyi mahvediyorlar suçu başkalarına atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar" sözlerini sarf etti.

"BU KARANLIKLA ANCAK LAİKLİKLE BAŞA ÇIKABİLİRİZ"

TİP Genel Başkanı Baş, Türkiye'nin tarikat ve cemaatlerce karanlığa sürüklendiğini dikkat çekerek, haberlere konu olan bir olayda 6 yaşındaki bir kız çocuğunun gelinlikle fotoğraflarının yayımlandığını aktardı.

"Bir tarikat liderinin kızını 6 yaşında aynı yapı içerisinden bir mürit ile evlendirdiğini" söyleyen Baş, bu olayın, kız çocuğunun yetişkin bir kadın olarak boşanma davası açmasıyla ortaya çıktığını; şikayetçi olması üzerine iddianame hazırlandığını belirtti. Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu asla münferit bir olay değil. Bir iki kişinin yaşadığı bir mağduriyet değil. Öyle olsaydı bile dünyayı yakmamız gerekirdi. Aslında Türkiye'de gerici yapılanmalarla çocuklarımızın yüz yüze kaldığı bir sorun bu şekilde açığa çıktı. Konuşamayan binler var. Bunların kaçak yapılarına ruhsat veriliyor. Bunlar belediye ve merkezi bütçeden binlerce lira destek alıyorlar. Bunlar sahte sağlık raporları düzenliyorlar. Bunların para kaynaklarını ve siyasi destekçilerini devletten söküp atmadan hiçbir şey düzelmez. Bu topluma yerleşmiş kanser hücresini içimizden söküp atmalıyız.

Vatandaşlar bu tür olaylara karşı durmadıkça ve yüksek sesle isyanlarını dile getirmedikçe söz konusu yapılanmalar ülkenin her bir yanını sarmaya devam edecek. Bu karanlıkla ancak laiklikle başa çıkabiliriz. Oyları da güçleri de batsın, istemiyoruz. 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zihniyetin oyunu isteyenin de Allah belasını versin."