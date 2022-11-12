Cemaat temsilcileriyle düzenlenen 'bilimsizlik' kongresinin bildirgesi açıklandı: Evrim bir delile dayanmıyor

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

2017’den bu yana düzenlenen Uluslararası Bilimin Işığında Yaratılış Kongresi’nin 6.’sı, ekimde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) toplandı. Kongreye ilişkin sonuç bildirgesi de gecikmeli olarak yayımlandı.

Onur kurulunda eski SADAT hissedarlarından Nevzat Tarhan ile tarikat ve cemaat bağlantılı vakıfların yer aldığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın mesaj gönderdiği kongrenin sonuç bildirgesinde, “bilim dünyasını tesir altına alan materyalist felsefenin, inançsızlığı yaşam tarzı haline getirdiği” savı yinelendi.

Sunumlarda, “varlık âlemi ve tabiat olaylarının, tabiat ve tesadüfe bağlanmadığı, Allah’ın isim ve sıfatlarıyla açıklandığı” kaydedildi. Bildirgeye göre, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Said Nursi için “büyük âlim” nitelendirmesi yaptı.

‘YARATICI GİZLENİYOR’

Başta lise ve ortaöğretim olmak üzere yaratılışla ilgili panel, çalıştay ve konferansların her seviyede devam ettirilmesi önerilen bildirgedeki tespit ve kararlar ise özetle şöyle:

‘Din ayrı, bilim ayrı’ düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki çatışma İslam medeniyetine ait değildir.





Kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fen bilimleri yeterli değil.





Bilim, Allah’ın kâinattaki sanat eserlerini inceler. Günümüz bilim camiasında kâinattan elde edilen bilgilerin takdiminde yaratıcı gizleniyor. Bilim dili olarak kültür değerlerimizle uyumlu bir dil kullanılmalı.





Yaratılış, Allah’ın isimlerinin tecellisi, hikmetinin gereği ve imtihanın muktezasıdır (gereğidir).

‘HEPSİ HAYAL ÜRÜNÜ’

Köpekbalıkları ilk yaratıldıkları günden bugüne kadar iskelet sistemleri kıkırdaktan ibarettir. Eğer evrimcilerin belirttiği gibi bir durum söz konusu olsaydı, bugün köpekbalıklarının iskelet sistemi kemikten olurdu. Evrim, herhangi bir delile ve bilimsel veriye dayanmayan sadece bir felsefi görüştür.

‘ATOM ÖĞRETİLMESİN’