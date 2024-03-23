‘TİP ile yoldaşlık ilişkimiz yok’
Türkiye Komünist Partisi (TKP) komünist belediyeciliğe oy çağrısı yaptığı seçim kampanyası kapsamında Yunanistan’ın üçüncü büyük şehri Patras’ın komünist belediye başkanı Kostas Peletidis ile bir araya geldi.
Toplantıyı, TKP Genel
Sekreteri Kemal Okuyan açtı.
Okuyan, TKP ile Yunanistan
Komünist Partisi (YKP) arasında
çok derin bir dostluk ve işbirliği
ilişkisi olduğunu belirtti.
Seçimlere ilişkin gazetecilerin
sorunlarını da yanıtlayan
Okuyan, TİP ile ilgili bir gelen
bir soru üzerine “TİP ile bir
yoldaşlık ilişkimiz yok. Tamamen
farklı dünyaların, farklı dünya
görüşlerinin partisiyiz. TİP ile
detaylarda ayrılmıyoruz. Çok
köklü ayrılıklarımız var. TKP’nin
TİP ile bir yakın akrabalığı yok”
ifadelerini kullandı.
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