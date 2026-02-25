TİP İzmir’den ilkokulda sorgu tepkisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, gazetemizin ortaya çıkardığı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müfettişlerin ilkokul öğrencilerini ailelerinden ve öğretmenlerinden bağımsız şekilde sınıf dışına çıkararak “Din dersinde ne işleniyor?”, “Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?” gibi sorular sorarak sorgulamasına tepki gösterdi. Çocuklara “açıkca siyasi içerikli sorular yönelttiği” belirtilen açıklamada, “9 yaşındaki çocuklara kimlik numarası sorarak, imza alarak, devlet otoritesi altında sorgu yapmak ne pedagojik, ne hukuki, ne de meşrudur. Bu bir denetim değil, çocuklar üzerinden yürütülen ideolojik bir gözdağı operasyonudur. 9 yaşındaki bir çocuğu sorguya çeker gibi karşısına alıp siyasi içerikli sorular yöneltmek, açık bir hak ihlalidir. Bakan Yusuf Tekin'in "rutin" dediği bu “uygulama” aynı zamanda görevin kötüye kullanılmasıdır. Müfettişler, müfredat ve idari işleyiş üzerinden denetim yapmak yerine çocukları fişlemeye ve korkutmaya çalışmaktadır” denildi.

“LAİKLİK ÖZGÜR BİREYLERİN YETİŞMESİNİN GÜVENCESİDİR”

Laiklik vurgusu yapılan açıklamada, “Laiklik, iktidarın “makbul nesil” yetiştirme projesine karşı, çocukların özgür bireyler olarak yetişmesinin güvencesidir. Bugün yapılan ise eğitimden laikliği fiilen tasfiye etmeye dönük bir korku iklimi yaratmaktır. Hayalinizdeki gerici neslinizi çocukların zihinlerine korku salarak yetiştiremeyeceksiniz. Çocukları sorgulayarak, aç bırakarak, baskılayarak değil; bilimsel ve kamusal eğitimle yetiştirmek zorundasınız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfettişlerinizi derhal geri çekin. Bu hukuksuz uygulama hakkında soruşturma başlatın. Çocukları değil, çocuk yoksulluğunu denetleyin. Çocukları değil, bir sabunun dahi olmadığı okulları denetleyin. Çocukları değil, yalnızca müfettişler gelince açılan kalorifere sahip okulları denetleyin. Çocukları değil onlarca çocuğun öldüğü MESEM’leri denetleyin” ifadeleri kullanıldı.