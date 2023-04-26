TİP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin İzmir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP İzmir milletvekili adayları kim? TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP İzmir milletvekili adayları kim? TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi...
TİP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İRFAN DEĞİRMENCİ
MEHMET KANİ
ESER ATAK
ADALET KUL
ÖZLEM AVCI
AYDIN TEPE
AYKUT YÜKSEL
DENİZ KONDİL
MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
GÜZEL ÖZTÜRK
OYA OYBİR MİDİLLİ
BEYZA YAMAN
MELİS AYDINLI
Resmi İlanlar
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