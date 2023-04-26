TİP İzmir milletvekili adayları kim? 2023 TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:34

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:34

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP İzmir milletvekili adayları kim? TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP İzmir milletvekili adayları tam listesi...

TİP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İRFAN DEĞİRMENCİ

MEHMET KANİ

ESER ATAK

ADALET KUL

ÖZLEM AVCI

AYDIN TEPE

AYKUT YÜKSEL

DENİZ KONDİL

MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

GÜZEL ÖZTÜRK

OYA OYBİR MİDİLLİ

BEYZA YAMAN

MELİS AYDINLI