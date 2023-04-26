TİP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 TİP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Isparta milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Isparta milletvekili adayları kim? TİP Isparta milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:26
TİP Isparta milletvekili adayları kim? 2023 TİP Isparta milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Isparta milletvekili adayları kim? TİP Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Isparta milletvekili adayları tam listesi...

TİP ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ZÜBEYDE ARSAN

CAFER YELSALI

ALİ NUR DÖNMEZ

OYLUN ERCAN


TİP Milletvekili Isparta

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